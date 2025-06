Incendio di una casa a Salbertrand tre persone evacuate in via precauzionale

Un incendio improvviso a Salbertrand ha coinvolto una mansarda e parte del tetto di una casa, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Tre persone sono state evacuate in via precauzionale, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La comunità si stringe intorno agli abitanti colpiti da questa emergenza, mentre si cercano le cause dell’incendio.

Vigili del fuoco impegnati per un incendio che ha interessato una mansarda e parte del tetto di un'abitazione nel comune di Salbertrand, in frazione San Romano. All'alba di domenica 15 giugno tre persone sono state evacuate in via precauzionale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono.

