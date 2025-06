Incendio condominio a Mozzate famiglie evacuate

Una mattina di paura a Mozzate, dove un incendio nel garage di via Gobetti ha scatenato un intervento d’emergenza. Le fiamme si sono espanse in fretta, costringendo le famiglie a evacuare rapidamente per garantire la loro sicurezza. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la minaccia è stata contenuta. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite mentre si cercano soluzioni per il ripristino.

Paura questa mattina a Mozzate, dove intorno alle ore 9 è scoppiato un incendio all'interno di un garage situato in via Gobetti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco e l'evacuazione immediata degli abitanti dell'edificio, in particolare di chi si trovava ai piani superiori.

In questa notizia si parla di: incendio - condominio - mozzate - famiglie

