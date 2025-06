Incendio al centro di recupero solidale si mobilitano i sindaci

Un triste incendio scuote Empoli, distruggendo oltre 11 tonnellate di cibo destinato alle famiglie bisognose. Le amministrazioni locali si uniscono in una mobilitazione immediata per sensibilizzare e raccogliere fondi, sperando di ridare speranza e supporto a chi ne ha più bisogno. È il momento di dimostrare solidarietà concreta e rafforzare la rete di aiuti nel nostro territorio. Ora, più che mai, ogni contributo conta.

EMPOLI – Da una prima stima approssimativa, sarebbero 11 le tonnellate di cibo perse nell’incendio ai magazzini dell’associazione Re.So Recupero Solidale, avvenuto alle 3 di notte di giovedì (12 giugno) a Empoli. Una quantità veramente importante che sarebbe potuta andare nelle case delle famiglie indigenti tramite i canali consolidati di solidarietà e che invece sono finiti in fumo. Le amministrazioni comunali, per questo, lanciano una raccolta fondi a sostegno dell’associazione. “È tempo di ridare indietro quello che Re.So ha dato per tanti anni alla comunità empolese e del circondario – ha commentato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e i sindaci dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: incendio - recupero - solidale - centro

Empoli, incendio nell’associazione per il recupero alimentare. In fumo tonnellate di cibo per i poveri - Un incendio devastante scuote Empoli, distruggendo il cuore dell'associazione Re.So. (Recupero Solidale), un prezioso punto di riferimento per il recupero alimentare e il sostegno ai bisognosi.

Siamo impegnati con tutta la giunta sulla situazione di ReSo. Un incendio, sulla cui natura sono in corso verifica, ha danneggiato gravemente il magazzino di Recupero Solidale, perdendo anche molti alimenti che erano conservati nei magazzini. Reso da ann Vai su Facebook

Bruciati prodotti per i poveri. Scatta la rete di solidarietà : “Donazioni e messaggi”; Magazzino in fiamme ad Empoli, colpita associazione che aiuta le persone: Fatto gravissimo / FOTO; In fiamme il magazzino solidale di recupero del cibo a Empoli.

Aiuta ReSo, i sindaci dell’Unione dei Comuni lanciano la campagna di raccolta fondi dopo l'incendio ai magazzini - Da una prima stima approssimativa, sarebbero 11 le tonnellate di cibo perse nell'incendio ai magazzini dell'associazione Re. Riporta gonews.it