Incendio ad Arghillà rifiuti in fiamme e aria irrespirabile

Un incendio devastante sta avvolgendo Arghillà, nel cuore di Reggio Calabria, trasformando il quartiere in un inferno di fumo e distruzione. Rifiuti in fiamme, veicoli abbandonati e capannoni dismessi bruciano senza controllo, generando un'aria irrespirabile che mette a rischio la salute dei residenti. La scena è apocalittica: ma cosa si cela dietro questa catastrofe ambientale?

Un vasto incendio sta interessando in queste ore Modenelle, nel quartiere di Arghillà periferia a nord di Reggio Calabria. Carcasse di macchine, gomme abbandonate, rifiuti, vecchi capannoni e casolari abbandonati hanno preso fuoco.

