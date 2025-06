Incendi a Roma la denuncia dei cittadini | Aree verdi abbandonate ogni estate la stessa storia

L’emergenza incendi a Roma si ripresenta ogni estate, con cittadini sempre più preoccupati e aree verdi in balia del fuoco. La denuncia di abbandono e incuria si fa sentire forte: tra Muratella, Ciampino, Monte Mario e Ponte di Nona, le fiamme tornano a minacciare la sicurezza e il patrimonio ambientale della città. È tempo che le istituzioni agiscano concretamente per proteggere le nostre preziose aree verdi e prevenire tragedie future.

Continua l'allarme incendi a Roma. Negli ultimi giorni se ne sono verificati diversi: a Muratella, Ciampino, Monte Mario, sulla Pontina. L'ultimo il 12 giugno a Colle degli Abeti, nel quadrante di Ponte di Nona nel VI municipio. Incendio a Colle degli Abeti Le fiamme si sono sviluppate. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendi a Roma, la denuncia dei cittadini: "Aree verdi abbandonate, ogni estate la stessa storia"

In questa notizia si parla di: incendi - roma - denuncia - cittadini

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza n.74 del 16 maggio 2025, attivando misure straordinarie per prevenire incendi e mitigare gli effetti delle ondate di calore.

CASTEL ROMANO, INCENDIO SULLA CARREGGIATA DELLA PONTINA RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO PER LA CHIUSURA DELLE STRADE INVASE DA FUOCO E FUMO POMEZIA - Un vasto incendio di sterpaglie è divampato questo pomeriggio sulla Vai su Facebook

Incendi a Roma, la denuncia dei cittadini: Aree verdi abbandonate, ogni estate la stessa storia; Roma, controlli a Mostacciano e Torrino: due denunce e due multe; Cassonetti della spazzatura in fiamme. I cittadini chiedono le telecamere per individuare il piromane.

Incendio a Roma: brucia la collina di Monte Mario. Alta colonna di fumo in cielo - Il rogo è divamapato fra la via Trionfale e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Segnala romatoday.it