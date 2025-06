Inaugurato il primo museo in Lombardia dedicato alla caccia e alla pesca

Un'inedita esperienza immersiva nel mondo della caccia e della pesca apre i battenti in Lombardia: il primo museo dedicato a queste antiche tradizioni, situato nelle suggestive ex scuole di Selino Alto, offre ai visitatori un viaggio tra storie, strumenti e oggetti che raccontano un patrimonio culturale ricco e affascinante. Un luogo da scoprire per appassionati e curiosi, che celebra la passione per la natura e le tradizioni locali.

Fischietti per i richiami, stampe con immagini degli uccelli della zona, riviste e pubblicazioni, canne da pesca, mulinelli, oggetti in ceramica con stampato immagini collegate all’attività di cacciatori e pescatori. E’ il materiale che i visitatori potranno ammirare all’interno delle sale del primo museo in Lombardia dedicato alla caccia e alla pesca, che è stato inaugurato ieri nelle ex scuole elementari di Selino Alto, frazione del comune di Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna. La struttura è nata dalla collaborazione tra il Comune di San Omobono Terme e l’associazione Cpa -Caccia pesca ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurato il primo museo in Lombardia dedicato alla caccia e alla pesca

