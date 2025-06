Inaugurata la mostra L’acquaforte per Leonardo Sciascia Giorgio Morandi Luigi Bartolini Giuseppe Viviani Edo Janich

Sabato 14 giugno 2025, alla Galleria d’Arte Fondazione Tito Balestra di Longiano, è stata inaugurata una straordinaria esposizione di incisioni intitolata “L’acquaforte per Leonardo Sciascia, Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich”. Un evento unico che celebra i maestri dell’incisione italiana, con al taglio del nastro Luciana Bartolini, figlia di Luigi, portando un tocco di emozione e storia in questa mostra imperdibile. La rassegna promette di affascinare ogni appassionato d’arte e cultura.

Sabato 14 giugno 2025 alla galleria d’arte Fondazione Tito Balestra di Longiano è stata inaugurata la mostra di incisioni “L’acquaforte per Leonardo Sciascia, Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich” Una mostra che ha visto al taglio del nastro Luciana Bartolini, figlia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Inaugurata la mostra “L’acquaforte per Leonardo Sciascia, Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich”

In questa notizia si parla di: bartolini - mostra - inaugurata - acquaforte

? Ci siamo quasi... Ricordiamo a tutti che sabato 14 giugno alle ore 18:00 verrà inaugurata alla Fondazione Tito Balestra Onlus la mostra L'ACQUAFORTE PER LEONARDO SCIASCIA. GIORGIO MORANDI, LUIGI BARTOLINI, GIUSEPPE VIVIANI, EDO JANI Vai su Facebook

Inaugurata la mostra “L’acquaforte per Leonardo Sciascia, Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich”; Leonardo Sciascia e l’acquaforte. Taglio del nastro per la mostra; Longiano, la mostra: “L’acquaforte per Leonardo Sciascia Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich.

Leonardo Sciascia e l’acquaforte. Taglio del nastro per la mostra - Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich’ 90 opere provenienti da collezioni ... Segnala msn.com