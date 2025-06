Inaugurata la Casa minori e famiglia Marina Lerma | L’angelo custode è diventato grande

Oggi Bergamo accoglie con gioia una nuova luce di speranza: nasce la Casa Minori e Famiglia “Marina Lerma”, un luogo di amore, condivisione e attenzione dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Un simbolo di crescita e rinnovamento, dove l’angelo custode diventa grande nel cuore di chi crede nel valore dell’assistenza e della solidarietà. L’inaugurazione di questa struttura segna un importante passo avanti verso un futuro più umano e solidale.

Bergamo. “Oggi l’angelo custode è diventato grande. Non è una grandezza che si impone e questa è la forza dell’angelo: la sua forza risiede nell’amore, nella condivisione e nell’attenzione per l’altro”. Così il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha dato il benvenuto alla Casa minori e famiglia “Marina Lerma”, nuova realtà di Fondazione Angelo Custode, che è stata inaugurata nella mattinata di sabato 14 giugno. L’edificio, situato in via Morelli, nel quartiere cittadino della Malpensata, permette di contare su nuovi spazi dedicati ai bambini in situazioni di disabilità complessa e fragilità, anche nel percorso di fine vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it