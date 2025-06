In Usa il fungo killer cinese | ricerca o politica?

Nel cuore del dibattito tra scienza e politica, il fungo killer cinese sta suscitando curiosità e preoccupazione negli Stati Uniti. Le micotossine che produce non solo minacciano la salute umana, ma influenzano anche il benessere degli animali, causando rifiuto del cibo, diarrea e irritazioni cutanee. Ma dietro questa emergenza si nasconde forse un intreccio di interessi scientifici e strategici? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

Le micotossine hanno un impatto anche sugli animali, inducendoli a rifiutare il cibo o a sviluppare diarrea, emorragie e irritazioni cutanee L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - In Usa il fungo killer cinese: ricerca o politica?

