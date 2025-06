In Umbria a Spello il fine settimana delle Infiorate artistiche del Corpus Domini in programma il 21 e il 22 giugno si renderà omaggio anche a Papa Francesco

Nel suggestivo scenario di Spello, in Umbria, si avvicina uno degli eventi più affascinanti dell’anno: le Infiorate artistiche del Corpus Domini. Un’occasione unica per ammirare tappeti floreali e opere d’arte viventi che dipingeranno il borgo con petali e foglie, senza l’uso di colla o coloranti. Quest’anno, il fine settimana del 21-22 giugno si arricchisce di un omaggio speciale a Papa Francesco, rendendo questa manifestazione ancora più memorabile.

Spello, 13 giu. (askanews) – Nel cuore dell'Umbria, Spello si prepara a vivere l'atteso fine settimana delle Infiorate artistiche del Corpus Domini, in programma il 21 e il 22 giugno, che trasformeranno il borgo in un museo a cielo aperto lungo due chilometri, con tappeti e quadri floreali grandi fino a 70 mq, realizzati solo con petali, foglie e altri elementi vegetali, senza colla né coloranti. Lungo il percorso anche il quadro floreale con cui gli infioratori renderanno omaggio a Papa Francesco, nell'anno del Giubileo della Speranza. Questa tradizione, documentata fin dal 1602, oggi richiama decine di migliaia di visitatori: il momento clou è la "notte dei fiori", tra sabato e domenica, quando