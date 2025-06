In Tutto l' amore che serve una donna che ha dedicato la vita al figlio disabile si ritrova improvvisamente libera

In tutto l’amore che serve, una donna che ha dedicato la vita a suo figlio disabile si ritrova improvvisamente libera, aprendo un nuovo capitolo di sé stessa. Laure Calamy brilla nel ruolo, regalando momenti di pura energia e emozione. Diretto da Anne-Sophie Bailly, il film combina risate sincere e lacrime profonde, dimostrando che anche nei momenti più difficili, l’amore può rinnovarsi. Un’opera che tocca il cuore e ispira speranza.

L aure Calamy fa bene al morale. Quando fa ridere e quando commuove. E in Tutto l'amore che serve il film diretto da Anne-Sophie Bailly ( Mon inseparable è il titolo originale, dal 19 giugno al cinema, dopo un passaggio all'ultima Mostra di Venezia ) fa tutte e due le cose. Laure Calamy è una mamma Full time – Al cento per cento. La clip X Madre di Joël (Charles Peccia-Galletto), un trentenne con disabilità cognitiva, che ha di fatto monopolizzato la sua vita fino a quel momento, Mona è di fronte a un cambiamento radicale: Joël, non solo le annuncia di essersi innamorato di una collega, ma anche che la coppia aspetta un figlio.