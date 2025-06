In regione è già estate ma ci attende un piccolo break | in arrivo piogge e temporali

la regione nelle prossime ore, portando un po' di sollievo dal caldo e creando l'atmosfera ideale per godersi qualche momento di frescura. Prepariamoci quindi a un weekend ricco di contrasti, tra giornate di sole e improvvisi acquazzoni, che renderanno questa estate ancora pi√Ļ emozionante e imprevedibile.

Quello in corso √® un weekend all'insegna dell'anticiclone africano con caldo intenso e afoso su tutta la regione. Temperature perfettamente estive ed il trend √® destinato a durare. Tuttavia proprio a causa delle elevate temperature aumenta¬†il rischio di temporali di calore che interesseranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ¬© Udinetoday.it - In regione √® gi√† estate, ma ci attende un piccolo "break": in arrivo piogge e temporali

