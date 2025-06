In migliaia al Roma Pride | Slogan Fuorilegge? È la realtà del paese Luxuria | Meloni amica di chi fa politiche transfobiche

Circa 200mila persone hanno invaso le vie di Roma per il Pride 2025, un corteo colorato e vibrante che, con lo striscione “Fuorilegge”, denuncia le ingiustizie di un paese che nega i diritti alle famiglie arcobaleno. Mario Colamarino sottolinea: “Dovrebbe essere uno slogan, ma è la realtà”. La lotta per l’uguaglianza e il rispetto continua, perché nessuno dovrebbe essere escluso dalla piena cittadinanza.

Circa 200mila persone hanno colorato le vie del centro della città per il Roma Pride 2025. In testa, ad aprire il corteo, lo striscione con la scritta “Fuorilegge”, titolo della parata di quest’anno. “Dovrebbe essere uno slogan, ma di fatto è una realtà in questo paese – spiega Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride – perché sono negati i diritti delle famiglie arcobaleno e non abbiamo il matrimonio egualitario. Questa purtroppo è la realtà che ci rappresenta nel mondo, basta vedere quello che succede negli Usa e in Ungheria”. E proprio la manifestazione per i diritti delle persone della comunità lgbtqi+, del prossimo 28 giugno a Budapest, è al centro delle parole di Vladimir Luxuria, che durante la sfilata, attacca il governo di Giorgia Meloni: “La nostra presidente del Consiglio è molto amica di quei bulli al potere che fanno politiche transfobiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it