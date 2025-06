In memoria dei piccoli Elena e Diego Torneo di calcio per non dimenticare

In memoria dei piccoli Elena e Diego, Gessate si anima con un'emozionante giornata dedicata al ricordo e alla solidarietà. Al centro sportivo Bertini, tra entusiasmo e commozione, si svolge il torneo "Elena e Diego, per non dimenticare", un quadrangolare Figc promosso dall'Asd Cambiaghese. Un'occasione speciale per onorare due anime innocenti, rafforzando il senso di comunità e memoria. Elena, spirito gentile e sognatore, e Diego, virtuoso del pallone, continueranno a vivere nei nostri cuori.

Gessate non dimentica, oggi al centro sportivo Bertini una nuova edizione della manifestazione sportiva in memoria di Elena e Diego Bressi, i gemelli assassinati dal padre nel tragico giugno del 2020. Il trofeo "Elena e Diego, per non dimenticare" si svolgerà con la consueta formula: ritrovo al centro sportivo Bertini, un torneo di calcio quadrangolare Figc a cura di Asd Cambiaghese, dedicato a Diego, virtuoso del pallone, e pensando ad Elena, pattinatrice, un trofeo nazionale FISR Freestyle slalom a cura di Asd Free Art Gessate. Come sempre, è prevista la partecipazione di centinaia di giovani sportivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In memoria dei piccoli Elena e Diego. Torneo di calcio per non dimenticare

