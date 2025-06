IN LIBRERIA – Quello che so di te

Immergiti in un viaggio intimo e avvolgente con "Quello che so di te" di Nadia Terranova, un romanzo che svela i legami profondi tra genealogia, memoria e maternità. Attraverso la storia di Venera, una figura che unisce passato e presente, il libro esplora temi universali con delicatezza e intensità, vibrando tra realtà e mito. Continua a scoprire come le radici plasmano il nostro essere e il nostro destino.

Una storia che intreccia genealogia, memoria, trauma e maternità, dando vita a una narrazione che vibra tra la realtà e il mito, il personale e l'universale, il vissuto e l'invisibile Quello che so di te (di Nadia Terranova, edito da Guanda) è un romanzo il cui fulcro ruota attorno a Venera, la bisnonna dell'autrice, figura