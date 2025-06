In fiamme grattacielo a Dubai evacuate quasi 4mila persone

Un vasto incendio ha scosso il cuore di Dubai, coinvolgendo il Marina Pinnacle, alto 67 piani. Quasi 4.000 persone sono state evacuate in sicurezza mentre i vigili del fuoco combattevano le fiamme per sei lunghe ore. Questa non è la prima volta che il grattacielo, noto anche come Tiger Tower, si trova nel mirino del fuoco: un passato segnato da episodi simili che ricordano quanto la sicurezza resti una priorità assoluta in città .

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di 67 piani a Dubai. Non risultano vittime, mentre 3.800 persone sono state evacuate. L'incendio è stato spento dopo sei ore di intervento. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower, prende fuoco: nel maggio 2015, un banale incidente in cucina aveva innescato un incendio al 47esimo piano dell'edificio, che si era propagato fino al 48esimo prima di essere domato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In fiamme grattacielo a Dubai, evacuate quasi 4mila persone

In questa notizia si parla di: dubai - evacuate - persone - fiamme

Grattacielo in fiamme a Dubai, l’inferno al Marina Pinnacle: oltre 3.800 persone evacuate. Cosa è successo – Il video - Un gigantesco incendio ha devastato il Marina Pinnacle di Dubai, uno dei simboli architettonici più iconici della città .

Fiamme in un edificio di 67 piani a Dubai, 3.800 persone evacuate Vai su X

Grattacielo in fiamme a Dubai, l'inferno al Marina Pinnacle: oltre 3.800 persone evacuate. Cosa è successo - Il video Vai su Facebook

Fiamme in un edificio di 67 piani a Dubai, 3.800 persone evacuate; Grattacielo in fiamme a Dubai Marina, evacuate 3.800 persone; Grattacielo in fiamme a Dubai, l'inferno al Marina Pinnacle: oltre 3.800 persone evacuate. Cosa è successo - Il video.

Grattacielo in fiamme a Dubai Marina, evacuate 3.800 persone - Lo riferisce il The National, specificando che non risultano vittime mentre tutti i 3. msn.com scrive