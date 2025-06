In cella 50enne per atti osceni in luogo pubblico

Un episodio sconcertante ha scosso il parco Lago Nord di Paderno Dugnano, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e denunciato per porto ingiustificato di strumenti offensivi. La sua condotta, segnalata da passanti preoccupati, ha richiesto un intervento immediato delle forze dell'ordine, mettendo in luce l'importanza della sicurezza e del rispetto comune. Ma cosa si nasconde dietro questo comportamento?

È stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, un italiano di 50 anni, è stato inoltre denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. L’intervento è avvenuto all’interno del parco Lago Nord di Paderno Dugnano, nel pomeriggio, dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni frequentatori dell’area verde. Secondo quanto riferito dai passanti, l’uomo stava compiendo atti di autoerotismo seduto su una panchina, in prossimità di una zona frequentata da minori. La segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri che, arrivati sul posto, hanno sorpreso il 50enne proprio nell’atteggiamento descritto e a breve distanza da un gruppo di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In cella 50enne per atti osceni in luogo pubblico

