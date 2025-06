In attesa del torneo Atp di Halle Sinner e Sonego giocano a calcio con gli amici VIDEO

Mentre si avvicina l’atteso torneo ATP di Halle, Sinner e Sonego trovano il modo di mantenere alta la concentrazione e divertirsi con gli amici, sfidandosi a calcio in attesa delle loro grandi sfide sul campo in erba. Questo spirito di squadra e il sorriso sono il vero motore per affrontare al meglio l’appuntamento tennis più importante della stagione. Scopri come questi protagonisti si preparano e si divertono prima di scendere in campo…

Domani prenderà il via il torneo su erba di Halle, che vedrà ai nastri di partenza quattro azzurri, ovvero Sinner, Sonego, Cobolli e Darderi e proprio i primi due (che disputeranno insieme anche il doppio) in attesa si sfidare rispettivamente un Qualificato e il tedesco Struff, hanno passato un pò di tempo giocando a calcio, . Potrebbe interessarti:. Tabellone Atp Halle: per Sinner esordio contro un qualificato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

