In arrivo temporali forti | scatta l' allerta meteo in Toscana

Preparatevi a un'ondata di pioggia e vento: in Toscana scatta l’allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico. La Soup, Sala Operativa Unificata della Protezione Civile, ha emesso un codice giallo valido dalle 12 di lunedì 16 giugno fino a successivo avviso, invitando cittadini e amministratori a prestare massima attenzione. Restate aggiornati e adottate le misure di sicurezza necessarie per affrontare questa intensa perturbazione.

Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. La Soup, sala operativa unificata della Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore ha emesso un avviso di vigilanza con allerta dalle 12 di lunedì 16 giugno fino a.

