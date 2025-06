In 53 a bordo di un gommone | salvati dalla Sea Watch sbarcheranno a Brindisi

A bordo di un gommone ormai fuori controllo, 53 migranti sono stati salvati dall’intervento tempestivo della Sea Watch e sbarcheranno a Brindisi, presso la banchina di Sant'Apollinare. Un'operazione che testimonia ancora una volta la drammatica realtà delle migrazioni nel Mediterraneo, dove il coraggio e la salvezza si intrecciano in un fragile equilibrio. Questi soccorsi rappresentano una speranza di rinascita per chi affronta il mare con speranze e timori.

BRINDISI – Viaggiavano stipati a bordo di un gommone, diventato ormai ingovernabile. Sbarcheranno a Brindisi, presso la banchina di Sant'Apollinare, 53 migranti che nella giornata di ieri (sabato 14 giugno) sono stati salvati dall'equipaggio della ong "Sea Watch", durante la pericolosa traversata.

I migranti, esausti, sbarcheranno a Brindisi, porto indicato dalle autorità italiane.