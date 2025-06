In 120 tra residenti ed esercenti contro il porta a porta in centro | senza soluzioni avanti con le azioni risarcitorie

Tra residenti ed esercenti del centro di Pescara cresce il malcontento verso il porta a porta, con 120 firme che chiedono urgentemente soluzioni alternative. L’associazione Insieme per Pescara ha inviato una diffida all’amministrazione, pronta a tutelare i propri diritti con azioni risarcitorie se non si troveranno presto risposte concrete. Se entro 15 giorni dalla ricezione la situazione non cambia, le nuove iniziative potrebbero assumere un volto ancora più deciso, determinando un nuovo capitolo nel confronto tra cittadini e istituzioni.

