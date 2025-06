In 120 tra residenti ed esercenti contro il porta a porta in centro | senza soluzioni avanti con le azioni risarcitorie

In un centro vibrante come il nostro, 120 residenti ed esercenti si schierano contro il sistema porta a porta, chiedendo soluzioni alternative. La loro diffida, inviata dall’associazione Insieme per Pescara, rappresenta un forte segnale di insoddisfazione e volontà di cambiamento. Se entro 15 giorni dalla ricezione l’amministrazione non adotterà provvedimenti concreti, si procederà con azioni risarcitorie per tutelare i diritti di chi desidera un metodo di raccolta più efficiente e rispettoso.

Sono 120 i cittadini e gli esercenti del centro che hanno sottoscritto quella che è poi diventata la diffida che l'associazione Insieme per Pescara ha inviato all'amministrazione per chiedere soluzioni alternative al porta a porta. Se entro 15 giorni dalla ricezione della stessa l'amministrazione.

