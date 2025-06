Imprenditore milanese finisce a processo per frode per colpa di un'omonimia | assolto dopo 8 anni

Un imprenditore milanese, ingiustamente coinvolto in un processo per frode a causa di una terribile omonimia, ha visto la sua innocenza riconosciuta dopo otto anni di battaglie legali. La confusione tra due aziende con lo stesso nome ha rischiato di rovinargli la vita e la reputazione, ma alla fine la verità è venuta a galla. Scopriamo insieme come questa vicenda si è conclusa e quale insegnamento possiamo trarne sulla tutela della propria identità aziendale.

Un imprenditore milanese era finito a processo con l'accusa di frode. Tuttavia, è risultato che la sua azienda è stata accusata per errore, in quanto a emettere i bonifici contestati era un'altra societĂ di Firenze che aveva lo stesso nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

