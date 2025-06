Impatto furgone contro auto un ferito | soccorsi del personale del 118

Un violento impatto tra un furgone e un'auto ha causato un ferito e l'intervento urgente dei soccorsi del 118. Le due vetture, che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del ferito e sulle cause del sinistro.

