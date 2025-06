Imparare l' antica arte della tipografia a caratteri mobili nel museo più vivo di Napoli

Immergersi nell'antica arte della tipografia a caratteri mobili nel Museo Più Vivo di Napoli significa riscoprire un patrimonio prezioso e ricco di storia. Tra i tesori nascosti nella vivace via dell’Anticaglia, il "Tipografia Museo" di Carmine Cervone ci invita a viaggiare nel tempo, tra tradizione e passione. Un luogo unico dove la stampa artigianale rivive, testimonianza di un'arte che merita di essere preservata e tramandata.

C'è qualcosa in più da scoprire tra i tesori della via cosiddetta dell'Anticaglia, nel Decumano superiore, all'incrocio con via san Paolo e via Armanni: il "Tipografia Museo" di Carmine Cervone, tipografo erede di una famiglia di tipografi, tanto appassionato quanto testardo nel difendere un'arte.