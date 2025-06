Immobile tra Fiorentina e Milan ipotesi davvero concreta? Chi è in vantaggio nell’affare

Un ritorno di Ciro Immobile in Serie A potrebbe diventare realtà, con due grandi club, Fiorentina e Milan, pronti a contendere l’attaccante italiano. La suggestione ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e alimentato le speranze di rivedere il bomber nel nostro campionato. Ma chi è in vantaggio in questa corsa all’acquisto? Scopriamo insieme le ultime novità e le chance di vedere Immobile vestire nuovamente la maglia della nostra Serie A.

L'attaccante italiano potrebbe davvero tornare in Serie A? Quante sono le chance di rivederlo nel nostro campionato, con due squadre di livello interessate Un'ipotesi a sorpresa, che ha scaldato il cuore di tifosi più legati alla nostalgia. Ciro Immobile potrebbe davvero ritornare in Serie A. Proprio come i rumors che hanno coinvolto Lorenzo Insigne, anche l'altro ex Pescara avrebbe aperto a un rientro in Italia. A distanza di un solo anno dal suo passaggio al Besiktas, dove ha realizzato 19 gol in 41 presenze, può essere l'ora di rifarsi vedere nel nostro campionato.

