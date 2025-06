Immobile può tornare in Italia | su di lui tre club e un possibile suggestivo ritorno alla Lazio

Ciro Immobile potrebbe presto tornare in Italia, un ritorno che fa sognare i tifosi e scalda il cuore dei club coinvolti. Con 19 gol tra campionato e coppe, il suo talento rimane indiscusso, ma le richieste economiche potrebbero portarlo lontano dal Besiktas. La tentazione di riabbracciare la Lazio o di approdare a tre club italiani è sempre più concreta. La sua decisione finale potrebbe cambiare gli equilibri del calcio nostrano.

19 gol in tutte le competizioni potrebbero non bastare a Ciro Immobile per “garantirsi” la permanenza al Besiktas, in Turchia. L’attaccante di origine campana si è trasferito nel mercato estivo 202425 e nella sua prima annata turca ha segnato 15 gol in campionato, piĂą altri quattro in svariate coppe. Nonostante ciò, potrebbe partire – magari direzione Italia – qualora non accettasse di ridursi lo stipendio da 6 milioni annui con il club attuale. E tre squadre italiane (piĂą una.) ci starebbero pensando. Immobile torna in Italia? Le ultime sul futuro dell’attaccante. 35 anni compiuti a febbraio, Ciro Immobile non è piĂą sicuramente quello ammirato nel 201920 quando segnò 36 gol con la maglia della Lazio (record in una singola stagione). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it