Imbocca l’autostrada contromano un morto e 5 feriti nel frontale | in ospedale anche 3 bambini

Un tragico incidente sull'autostrada del Brennero a Bolzano scuote la comunità: un'auto contromano ha provocato un frontale fatale, causando un morto e cinque feriti gravi, tra cui tre bambini. È un episodio che evidenzia l'importanza della sicurezza stradale e della vigilanza alle prime luci del giorno, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi. La narrativa si apre su una giornata segnata dalla perdita e dalla solidarietà, invitandoci a riflettere sull'importanza di rispettare le regole e prevenire tragedie simili.

È di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di domenica sull’autostrada del Brennero a Bolzano. Poco dopo le 5 del mattino una vettura sarebbe entrata al casello Bolzano sud sulle carreggiata sud dell’autostrada dirigendosi però contromano in direzione nord, scontrandosi poi in un violento frontale con un’auto in arrivo nel corretto senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bolzano, la Polizia stradale e numerose ambulanze. Due feriti sono stati portati agli ospedali di Bressanone e Trento, mentre tre bambini dell’età di 8, 11 e 14 anni sono stati trasferiti in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck, come riferisce la Centrale emergenza di Bolzano Sull’A22 si sono formate lunghe code e il traffico è stato deviato sulla vicina statale del Brennero. 🔗 Leggi su Open.online

autostrada - contromano - morto - feriti

