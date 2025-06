Nella prima pagina de Il Tempo di domenica 15 giugno, la vignetta di Osho cattura lo sguardo, mentre il mondo si confronta con una crisi senza precedenti. L’escalation tra Israele e Iran rischia di oscurare il conflitto in Ucraina, spostando l’attenzione globale sulla minaccia nucleare. In un contesto già complesso, i leader mondiali si trovano ad affrontare una sfida che potrebbe ridefinire il nostro futuro. La domanda è: quanto siamo pronti a reagire?

