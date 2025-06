Illuminazione efficente e rispetto della vivibilità del cittadino | al via il progetto

città di Veroli rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e confortevole. Grazie a un'illuminazione più efficiente e rispettosa dell’ambiente, il progetto non solo ridurrà i costi, ma trasformerà gli spazi pubblici in ambienti più sicuri e accoglienti per tutti i cittadini, rendendo Veroli un esempio virtuoso di innovazione e cura del territorio.

Sono in corso i lavori di ammodernamento generale della pubblica illuminazione nel comune di Veroli. L’intervento porterà al raggiungimento due risultati: l’abbattimento dei costi di gestione e il miglioramento della vivibilità del territorio tutto. Il progetto che coinvolgerà appunto l’intera. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Illuminazione efficente e rispetto della vivibilità del cittadino: al via il progetto

In questa notizia si parla di: illuminazione - vivibilità - progetto - efficente

Un altro luogo di Santa Croce che rivive grazie alla programmazione, allo sport e a interventi mirati di rigenerazione urbana. Lunedì inaugureremo l'area fitness di via Tolstoj e raggiungeremo un altro obiettivo per migliorare la vivibilità e i servizi contrastand Vai su Facebook

Illuminazione efficente e rispetto della vivibilità del cittadino: al via il progetto; Padova investe sul rione San Paolo con 105 nuovi punti luce; Maxi investimento per ridare luce al territorio.