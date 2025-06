Ilary Blasi torna bionda e sorprende per la somiglianza con Chanel

Ilaria Blasi torna bionda, sorprendendo tutti con una somiglianza sorprendente con Chanel. Il suo nuovo look, più luminoso e fresco, segna un deciso passo verso il rinnovamento personale in vista dell’estate. Una scelta che incarna desiderio di novità e voglia di brillare sotto il sole, dimostrando come un cambiamento di stile possa riflettere anche uno spirito più giovane e audace, pronto a conquistare la stagione calda con charme e freschezza.

ilary blasi rinnova il look con un cambio di colore dei capelli. In vista dell’estate, la conduttrice e show girl italiana ha deciso di apportare una significativa modifica al proprio stile. La sua scelta è stata quella di schiarire i capelli, adottando un tono più chiaro e luminoso rispetto al passato. Questa trasformazione estetica non solo riflette l’arrivo della stagione calda, ma evidenzia anche una volontà di rinnovamento personale e professionale. il nuovo colore dei capelli e la somiglianza con la figlia. Ilary Blasi si è recentemente presentata con una tonalità di biondo chiaro, quasi tendente al naturale, che mette in risalto le sue caratteristiche facciali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ilary Blasi torna bionda e sorprende per la somiglianza con Chanel

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - somiglianza - torna

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

«La ripartenza, per me, passa sempre dalla musica.» Con queste parole, Ilary Blasi si prepara a tornare su Canale 5 con Battiti Live, cercando di lasciarsi alle spalle lo stop improvviso di The Couple. Il reality, durato solo poche settimane, è stato infatti chiuso i Vai su Facebook

Ilary Blasi e Chanel Totti sono davvero uguali: la somiglianza è davvero impressionante; Bastian Muller, il lavoro da maggiordomo, la somiglianza con Totti, la storia con Claudia Aquino: «Mi ha lasci; Cristian Totti e Melissa Monti: c’è somiglianza con Ilary Blasi?.

Ilary Blasi cambia look e torna bionda: la somiglianza con la figlia Chanel - La show girl ha deciso di schiarirsi i capelli con l'arrivo dell'estate e con il nuovo look è identica alla giovane figlia ... Si legge su msn.com