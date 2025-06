Il voto è un capriccio adulto che toglie opportunità di apprendimento Corsini spiega perché la fabbrica dei numeri produce disaffezione verso lo studio

Il voto 232, un capriccio adulto che toglie opportunità di apprendimento, evidenzia le criticità del sistema scolastico italiano. Cristiano Corsini, autore di "La fabbrica dei voti", denuncia come la tendenza a puntare solo sull'ultimo voto favorisca disaffezione e superficialità nello studio, trasformando l'educazione in una fredda corsa ai numeri. È tempo di riflettere su come riformare un modello che soffoca curiosità e crescita personale, affinché il vero valore dell’apprendimento possa tornare al centro.

La corsa all'ultimo voto che caratterizza le ultime settimane di scuola rivela un problema strutturale del sistema scolastico. Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma Tre e autore di "La fabbrica dei voti" (casa editrice Laterza), denuncia come il voto sia diventato "uno dei principali prodotti purtroppo della scuola", trasformando l'istruzione in una vera e propria catena di montaggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: voto - corsini - fabbrica - capriccio

“Senza voto non si studia e non si cresce?”, Cristiano Corsini e la “Fabbrica dei voti”: utilità o danno della valutazione per gli studenti? Molti chiedono una scuola che “non faccia paura, ma che faccia bene” - La valutazione scolastica è al centro di un acceso dibattito: rappresenta uno strumento essenziale per la crescita degli studenti o può diventare un ostacolo? Cristiano Corsini, nella sua opera “La fabbrica dei voti”, analizza criticamente il ruolo dei voti nella scuola, evidenziando i rischi di un sistema troppo focalizzato sul giudizio e chiedendo una riflessione su un percorso formativo più equo e migliore per gli studenti.

Il vostro voto conta. Vai su Facebook

Il voto è un capriccio adulto che toglie opportunità di apprendimento, Corsini spiega perché la fabbrica dei numeri produce disaffezione verso lo studio; Pagelle, Cristiano Corsini: Valutazione in itinere basata sui voti? Un capriccio di dirigenti e docenti. Media voti? Inutile e dannosa.