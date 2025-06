Il Villaggio Artigiano in un film La scuola all’avanguardia rivive

Il Villaggio Artigiano, simbolo di creatività e tradizione, si prepara a rivivere grazie a un progetto che unisce passato e futuro. In attesa dei lavori di restauro, l’associazione invita gli ex allievi e la comunità a un evento speciale il 19 giugno, durante il quale sarà presentato "I Ragazzi del Villaggio". Questo film documentario racconterà le storie di coloro che hanno vissuto e plasmato questo luogo unico, risvegliando memorie e orgoglio locale.

In attesa dei lavori di restauro, il Villaggio Scolastico Artigiano punta a ricostruire la propria storia. Lo fa con un appello agli ex allievi e con un evento in programma il 19 giugno (alle 18.30) all’esterno del Museo della Paglia di Signa (viale Mazzini). Nell’occasione verrà presentato "I Ragazzi del Villaggio", un film documentario nato dall’associazione Villaggio Scolastico Artigiano in collaborazione con il Comune, che intende raccontare la storia di questa realtà. Affidato al regista Federico Micali, il docufilm verrà girato da settembre e darà voce proprio a chi, grazie al Villaggio, ha visto cambiare la propria vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Villaggio Artigiano in un film. La scuola all’avanguardia rivive

In questa notizia si parla di: villaggio - artigiano - film - scuola

Pedonalizzazione e nuovi alberi, sperimentazione in via Leoni al Villaggio artigiano - Al Villaggio Artigiano di Modena Ovest, prende il via la sperimentazione “Villaggio Verde”, un progetto del Comune volto alla pedonalizzazione e all’introduzione di nuovi alberi in via Leoni.

Il Villaggio Artigiano in un film. La scuola all’avanguardia rivive; A 80 anni dalla nascita la storia del Villaggio scolastico artigiano diventa un film documentario; Io sono la legge.

Il Villaggio Artigiano in un film. La scuola all’avanguardia rivive

Da lanazione.it: In attesa dei lavori di restauro, il Villaggio Scolastico Artigiano punta a ricostruire la propria storia.