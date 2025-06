Il video dell' arresto in Grecia di Rexal Ford dopo le accuse sul delitto di Villa Pamphili | GUARDA

Il video esclusivo dell'arresto di Rexal Ford a Skiathos svela i momenti cruciali del fermo, avvenuto il 13 giugno scorso in Grecia. Accusato di aver ucciso una neonata e di aver nascosto il cadavere della madre, il suo arresto rappresenta un passo fondamentale nelle indagini condotte dagli investigatori italiani. Guarda il video e scopri tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

In un video diffuso dalla Polizia di Stato viene mostrato il fermo, avvenuto il 13 giugno scorso a Skiathos, in Grecia, di Rexal Ford, il cittadino americano accusato dell'omicidio di una neonata e l'occultamento del cadavere della madre, i cui corpi senza vita sono stati ritrovati a Roma il 7 giugno all'interno del parco di Villa Pamphili. Il fermo è avvenuto ad opera dei poliziotti del Dipartimento della Polizia dell'isola, con la collaborazione della Polizia di Stato - investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Roma - e con l'ausilio del personale dell'Ufficio dell'Esperto per la sicurezza dello SCIP in Grecia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il video dell'arresto in Grecia di Rexal Ford dopo le accuse sul delitto di Villa Pamphili | GUARDA

