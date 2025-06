Il video agghiacciante dell’omicidio di Tolentino La confessione | Ero convinto che avvelenasse i nostri figli

Un'immagine scioccante e cruda che lascia senza fiato: il video dell'omicidio di Tolentino, un dramma che scuote le nostre coscienze. La confessione di Nikollaq Hudhra rivela un'angoscia profonda, alimentata dall'idea che la vittima potesse mettere in pericolo i loro figli. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile la pace familiare e quanto possa essere devastante un gesto di follia. La vicenda è un doloroso monito sulla violenza domestica.

Tolentino, 15 giugno 2025 – Lei a terra, esanime, in una pozza di sangue. Lui seduto sulla panchina, con lo sguardo fisso, rivolto verso il punto dell’aggressione ( foto ). Una scena agghiacciante, ripresa dall’alto con il cellulare ( video ), da chi abita nel palazzo di fronte. Nikollaq Hudhra  ha ucciso a coltellate l’ex moglie  45enne Gentiana Hudhra per poi prenderla a calci e aspettare sulla panchina che arrivassero le forze dell’ordine, davanti allo sguardo attonito dei passanti. Prima di sedersi, le avrebbe dato un calcio fortissimo in testa. Nonostante le avesse giĂ inferto le ferite letali, in particolare quelle al collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it