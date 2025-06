Il Vichingo si sente male durante un'immersione | il sub Aleandro Anselmi muore a 60 anni

Il mare ha perso un coraggioso esploratore: Aleandro Anselmi, noto come il Vichingo, ci lascia all’età di 60 anni dopo un improvviso malore durante un’immersione a Civitavecchia. La sua passione per le profondità e il suo spirito avventuroso resteranno impressi nei ricordi di chi lo conosceva. Un tragico addio a un uomo che amava sfidare l’ignoto, dimostrando che anche i più esperti non sono immuni ai capricci della natura. Continua a leggere.

Aleandro Anselmi era impegnato in un'immersione di gruppo a largo di Civitavecchia. Sub esperto è morto a sessant'anni per un malore. Gli amici lo chiamavano il Vichingo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

