Il vice di Khamenei pronto alla fuga in Russia Il regime dell' Iran si sgretola subito

In un contesto di crescente instabilità politica, le voci di una possibile fuga in Russia di Ali Asghar Hejazi, il vice di Khamenei, scuotono il regime iraniano. Iran International rivela trattative segrete che potrebbero segnare l'inizio di un crollo imminente del potere teocratico. Se queste indiscrezioni trovassero conferma, la geopolitica potrebbe essere destinata a cambiare radicalmente, con la Russia pronta a offrire un'ancora di salvezza in un momento di crisi.

Iran International ha ottenuto informazioni che indicano che Ali Asghar Hejazi, vice capo di gabinetto della Guida Suprema Ali Khamenei, è in trattative con funzionari russi per garantire una potenziale uscita dall'Iran per sé e la sua famiglia, qualora la situazione dovesse deteriorarsi. Secondo le informazioni, un alto funzionario russo ha assicurato a Hejazi che in caso di escalation, Mosca faciliterà la sua evacuazione attraverso un corridoio sicuro. Secondo quanto riferito, altri alti funzionari iraniani hanno ricevuto contatti simili, con alcuni che stanno già finalizzando le proprie vie di uscita.

