Il Verdi svela un cartellone di big. Da Salemme a Giusti fino a Buffa.

FIRENZE Torna il meglio della programmazione fra musica, teatro e danza per il prossimo cartellone del Teatro Verdi. Sono stati Claudio Bertini e Giovanni Vernassa, che curano la gestione dell’Antico Teatro Pagliano, a presentare ieri il cartellone, che debutta il 24 ottobre (fino al 26) col musical ‘Cantando sotto la pioggia’. In scena anche Drusilla Foer (dal 7 al 9 novembre) con ‘Frida opera musical’, un viaggio nella vita e nelle opere dell’artista messicana. Fra i tanti volti noti protagonisti sul palco fiorentino ci sono Giorgio Panariello con ‘E se domanì (19-21 dicembre); e Paolo Ruffini con ‘Din down down (26 dicembre e 5 gennaio). 🔗 Leggi su Lanazione.it