Il tuo capo ti sta chiedendo i dati sulla posta elettronica? Attenzione | potrebbe essere la nuova truffa Business email compromise

chiedendo i dati sulla posta elettronica. Attenzione: potrebbe trattarsi di una nuova truffa chiamata Business Email Compromise. Recenti operazioni internazionali dell’Interpol hanno smantellato reti criminali, colpendo oltre 20.000 indirizzi IP e domini pericolosi. Rimanere vigili e adottare le giuste precauzioni è essenziale per proteggere la tua azienda. Non sottovalutare mai i segnali di allarme: la sicurezza dei tuoi dati dipende da te.

Nell’ambito di una vasta operazione internazionale l’Interpol ha smantellato diversi sistemi e strumenti dedicati alle truffe informatiche. Le autorità , che hanno agito in ben ventisei Paesi in tutto il mondo, hanno lavorato per localizzare server, mappare reti fisiche e prevenire attacchi mirati. Ciò che ne è emerso è un quadro disarmante: sono finiti nel mirino dell’Interpol oltre 20mila indirizzi Ip e domini pericolosi. (CANVA FOTO) – Notizie.com L’operazione è stata denominata Secure, e si è avvalsa del supporto di aziende private come Group-Ib, Kaspersky e Trend Micro. 🔗 Leggi su Notizie.com