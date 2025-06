Il Tottenham è destinato a firmare Mathys Tel permanentemente per 35 milioni di euro

Il Tottenham Hotspur sta per chiudere un importante accordo con Mathys Tel, giovane talento del Bayern Monaco, destinato a diventare un giocatore permanente per 35 milioni di euro. I tifosi sono entusiasti di questa mossa strategica, che promette di rinvigorire l’attacco dei Lilywhites. La domanda ora è: sarà questa la mossa vincente per consolidare il successo della squadra? Solo il campo dirà se questa acquisizione porterà i risultati sperati.

Il Tottenham Hotspur si sta concludendo per un accordo per firmare Mathys Tel permanentemente dal Bayern Monaco. Il ventenne era al London Club durante la seconda metà della scorsa stagione e il Tottenham aveva la possibilità di firmarlo in modo permanente. Tuttavia, non sono disposti a pagare il suo prezzo richiesto iniziale e, quindi, sperano di rinegoziare un accordo per l'attaccante francese a condizioni più ragionevoli. Il giocatore è stato collegato anche con il Chelsea.

Tottenham, decisione in sospeso su Tel: opzione da 45 milioni ancora valida

Come scrive tuttomercatoweb.com: Il club londinese ha infatti tempo per esercitare l’opzione di acquisto da 45 milioni di sterline prevista nell'accordo con il ...