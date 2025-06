Il suo dna… Garlasco la rivelazione in tv dell’avvocato di Andrea Sempio

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori grazie all’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che in una recente puntata di Quarto Grado ha svelato nuovi dettagli e riacceso il dibattito pubblico. La sua testimonianza, centrata su uno dei reperti chiave dell’indagine, ha suscitato grande curiosità e riaccende le speranze di fare chiarezza su un mistero che, a quasi...

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è tornato a parlare pubblicamente del caso Garlasco. Lo ha fatto in televisione, nella puntata di Quarto Grado andata in onda nei giorni scorsi, riportando l’attenzione su uno dei reperti chiave dell’indagine in corso. Durante il programma, il legale ha pronunciato una frase che ha subito attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e rilanciato il dibattito su un caso giudiziario che, a quasi vent’anni dai fatti, continua a far discutere. «Nel Fruttolo c’è il dna di Andrea Sempio». È con queste parole che Lovati ha fatto il suo annuncio. Poi ha aggiunto: «Ho sognato che nel Fruttolo c’era il dna del mio assistito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

