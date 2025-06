Il sottosegretario alla Salute in visita al Centro Ilma la struttura nata per dare sostegno ai pazienti oncologici

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha visitato il Centro Ilma di Gallipoli, un’eccellenza dedicata a offrire supporto e cure integrate ai pazienti oncologici. Questo momento di confronto sottolinea l’importanza di strutture innovative nella lotta contro il cancro e rafforza l’impegno delle istituzioni nel garantire assistenza di qualità. La visita rappresenta un passo avanti verso una maggiore sensibilità e un approccio più umanitario nel percorso di guarigione dei pazienti.

LECCE – Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in visita al Centro Ilma di Gallipoli. Lo scorso 13 giugno, infatti, il politico si è recato in visita al centro multidisciplinare per la lotta ai tumori che la Lilt di Lecce, assieme al suo fondatore, il medico Giuseppe Serravezza, ha.

Il ruolo delle farmacie, la loro evoluzione, gli interventi del governo a sostegno di questi importanti presidi, sono stati alcuni temi al centro dell’incontro che si è svolto nella sede di Federfarma Lecce alla presenza del sottosegretario alla salute Marcello Gemma Vai su Facebook

