il siviglia non produce e rifiuta una seconda offerta da napoli di juanu

Il calciomercato infiamma i cuori dei tifosi del Napoli e del Siviglia, ma le ultime notizie scuotono gli animi: il Siviglia ha deciso di non produrre e rifiutare una seconda offerta da parte degli azzurri per Juanlu Sánchez. Un colpo di scena che apre nuovi scenari nel panorama calcistico europeo. Ma cosa comporta questa decisione per il futuro del giovane talento? Scopriamolo insieme.

2025-06-14 13:15:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Juanlu Sánchez È diventato il primo il suo nome proprio in Sivillista. Oltre l’arrivo di Antonio Cordón Come direttore di calcio professionista di Siviglia e l’elezione del nuovo allenatore – Matías Almeyda Tranne la sorpresa dell’ultimo minuto, i primi movimenti attorno al modello nervoso con il Internazionale sub 21 come protagonista principale. Lui Napoli è stato lanciato per Juanlu Sánchez ma il Siviglia non lo lascerà uscire a nessun prezzo. Il set di figura è 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com