Il sindaco di Rimini | Ho zii e cugini a Shiraz Situazione drammatica

In un momento di grande incertezza, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, vive un’angoscia personale tra due mondi. Originario di Shiraz, la sua città natale colpita dai bombardamenti, si trova ora a fronteggiare l’ansia per i propri cari rimasti in Iran. La sua storia ci ricorda come le tragedie possano toccare tutti noi, ovunque ci troviamo, e quanto sia importante mantenere viva la connessione tra le famiglie e le emozioni che ci uniscono.

Era lì a Shiraz, una delle città iraniane colpite dai bombardamenti di Israele, appena un mese fa. "Ero andato a trovare i miei famigliari. Molti di loro vivono lì". Sono ore d’ansia queste per Jamil Sadegholvaad (foto), sindaco di Rimini – è nato e cresciuto nella città romagnola – ma di origini iraniane da parte di padre, Mahmood (scomparso un anno fa). In Iran Sadegholvaad ha tanti famigliari. "A Shiraz abitano i miei zii e i miei cugini. Mi trovavo lì un mese fa: ero andato a fare visita ai miei parenti". Da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Iran, Sadegholvaad è in contatto costante al telefono con i parenti che abitano in Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sindaco di Rimini: "Ho zii e cugini a Shiraz. Situazione drammatica"

