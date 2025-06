Il silenzio dei media occidentali sul flop dell’antiaerea israeliana

diverso. Mentre i media occidentali tacciono, il Medio Oriente sta vivendo una svolta storica: Israele, da sempre forte e invincibile, si trova ora in una posizione di vulnerabilità senza precedenti. La vera notizia non è l’attacco a Teheran, ma la sua incapacità di difendersi. La quiete apparente cela un cambiamento epocale che potrebbe ridisegnare gli equilibri della regione e del mondo intero.

