Il Seven sporting club inaugura il nuovo centro padel

Inizia un’estate all’insegna dell’agonismo e del divertimento al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone, che celebra l’apertura del suo innovativo centro padel. Tre campi all’avanguardia di 10 x 20 metri ampliano l’offerta sportiva, invitando appassionati e principianti a vivere emozionanti partite in un’atmosfera dinamica. La nuova struttura, inaugurata venerdì 13 giugno, promette di diventare il cuore pulsante delle attività sportive della stagione estiva. In totale, la struttura...

Tre nuovi campi da padel di 10 x 20 metri ciascuno arricchiscono l'offerta sportiva del Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone. Gli spazi sono stati inaugurati venerdì 13 giugno con l'inizio di una stagione estiva sempre più all'insegna dello sport e del divertimento. In totale la.

Domani, Venerdì 13 giugno, presso il Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone si terrà l’inaugurazione dei nuovissime campi da Padel Vi aspettiamo dalle ore 19.00 per la festa d’apertura #padel #sevensportingclub Vai su Facebook

