Il saluto di Vasco Rossi ai fan il rocker arrivato a Napoli per i concerti al Maradona

Vasco Rossi, il leggendario rocker, è arrivato a Napoli per i suoi imperdibili concerti al Maradona. Accolto con entusiasmo trascinante all’Hotel Excelsior, decine di fan si sono radunati sul lungomare, tra cori appassionati e applausi scroscianti, sperando di intravederlo anche solo per un attimo. Un incontro che promette emozioni indimenticabili e un’energia che contagia l’intera città. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa attesa straordinaria.

All'hotel Excelsior, sul lungomare, decine di fan lo hanno accolto con cori e applausi, radunandosi davanti all'ingresso nella speranza di vederlo anche solo per un attimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

