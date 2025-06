Il rilancio del Governo Meloni per il taglio dell’Irpef | ecco chi ci guadagna di più

Il governo Meloni si prepara a dare un impulso deciso alla riforma fiscale, concentrandosi sul potenziale taglio dell’Irpef. Un’operazione che promette di rivoluzionare il panorama economico italiano, ma chi sono i veri beneficiari di questa misura? Mentre la Premier è in Canada per il summit G7, i riflettori sono puntati su chi potrà trarne il massimo vantaggio. Scopriamo insieme chi potrebbe guadagnarci di più e quali sfide si profilano all’orizzonte.

La premier Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno del Governo per l’attuazione di una riforma fiscale che prevede un possibile taglio dell’Irpef. Ecco a chi potrebbe giovare di più La Premier Giorgia Meloni è in Canada per partecipare al summit del G7. Sarà un confronto delicatissimo quello che si svolgerà tra lunedì 16 e martedì 17. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info