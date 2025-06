Il ricordo di Goretti e Lombardini Un funerale ottant’anni dopo

Il ricordo di Goretti e Lombardini rivive a distanza di ottant’anni, onorando le vite spezzate e il coraggio di chi ha sfidato l’ingiustizia. A Ballabio, nel cuore del loro paese, sono state posate due pietre di inciampo, simboli di memoria e rispetto. Filippo Goretti, prigioniero politico deportato per aver partecipato allo sciopero generale del 7 marzo 1944 a Lecco, rappresenta un esempio indelebile di libertà e resilienza, affinché il loro sacrificio non venga mai dimenticato.

Dopo ottant'anni è stato celebrato il loro funerale di Filippo e Gianfranco. I loro corpi non sono stati mai ritrovati, dissolti in un forno crematorio di un campo di concentramento, né hanno una sepoltura. A Ballabio, il loro paese, ieri sono state però messe a dimora due pietre di inciampo che li ricorderanno per sempre. Filippo Goretti, prigioniero politico, deportato per aver partecipato allo sciopero generale del 7 marzo 1944 a Lecco, è stato assassinato a Mauthausen il 23 ottobre 1944: aveva 18 anni appena. Gianfranco Lombardini, partigiano, è scomparso senza che se ne conosca nemmeno la sorte precisa l'8 marzo 1945 nel lager di Bergen-Belsen all'età di 21 anni.