Il regime iraniano può crollare? L’attacco israeliano come miccia

Il regime iraniano potrebbe trovarsi sull'orlo di un cambiamento epocale, con le recenti offensive israeliane che rischiano di far scoppiare una crisi ben più ampia. L’attacco mirato e preciso contro le infrastrutture strategiche di Teheran rappresenta un punto di svolta, aprendo scenari imprevedibili. Potrebbe questa operazione essere la miccia che accelera il crollo di un sistema già fragile? La risposta si cela nelle prossime mosse della regione e nel fragile equilibrio tra pace e conflitto.

L’attacco aereo sferrato da Israele contro le infrastrutture militari e nucleari dell’Iran ha segnato una svolta strategica. Non si è trattato di un’azione dimostrativa: l’obiettivo era colpire laboratori sotterranei, basi della Guardia rivoluzionaria, centri di comando e scienziati coinvolti nel programma atomico. Una serie di incursioni calibrate e coordinate con l’intento non solo di rallentare il programma nucleare, ma anche – e forse soprattutto – di indebolire la tenuta politica del regime. Mentre Teheran risponde con la consueta retorica della vendetta e rilancia missili verso Israele, il fronte più instabile non è quello militare, ma quello interno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it